Кабмин направит 1 млрд рублей на региональные проекты в сфере ЖКХ

Для этого увеличат авансы по займам на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Авансовая часть займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры, которые регионам предоставляет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, увеличена с 30% до 50%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такая мера позволит оперативно перечислить на реализацию региональных проектов в сфере ЖКХ около 1 млрд рублей. Эти средства будут использованы для обновления систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.

Увеличенные авансовые платежи будут предоставляться до конца 2022 года в рамках плана первоочередных мер по обеспечению устойчивости российской экономики в условиях внешних ограничений, сообщается на официальном сайте кабмина.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что необходимо запустить комплексную программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поскольку свыше 40% коммунальных сетей в стране изношены. Эта программа станет частью стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

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