В Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

Предварительно, возгорание произошло после падения украинского беспилотника

В Ростовской области произошёл пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем предприятии. Пламя охватило 50 квадратных метров.

По данным информагентств, возгорание произошло после падения украинского беспилотника. Над территорией пролетели два таких аппарата. Один из них произвёл удар и врезался в теплообменник.

В тушении задействовали около 70 человек и 24 единицы спецтехники. Сейчас возгорание полностью ликвидировано, сообщили в МЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"