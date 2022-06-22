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Доллар опустился ниже 53 рублей

11:26
  • среда
  • 22 июня 2022

Это уровень июня 2015 года

В среду утром на Московской бирже доллар и евро продолжили падение, передает "Интерфакс".
Объем параллельного импорта в Россию достиг 2 млрд долларов

Так, доллар впервые с 3 июня 2015 года опустился ниже 53 рублей, евро падал почти до 55 рублей впервые с 26 мая 2015-го.

В 10:28 курс доллара составил 52,92 рубля, евро стоил 55,14 рубля.

Рубль продолжает расти к доллару и евро на фоне спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых платежей июня, считают эксперты. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывает обусловленный заметным превышением экспортных доходов валютный "навес".

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