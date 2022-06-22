Фестиваль "Модная столица" проводит мастер-классы по всей Москве

С 20 по 26 июня участники могут познакомиться с работами известных модельеров

В рамках Московской недели моды с 20 по 26 июня проходит фестиваль "Модная столица": участники могут познакомиться с работами модельеров, послушать известных дизайнеров, принять участие в мастер-классах и посмотреть спектакли, которые подготовили молодые творческие коллективы.

Так, на Тверском бульваре с 24 по 26 июня будет открыт фешен-маркет. Также там можно будет посетить салон красоты, мастер-классы по йоге и пилатесу, лекции по созданию образа. На площади Революции предлагаются занятия с преподавателями и дизайнерами.

На Тверской площади работает образовательная программа Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, где расскажут о создании модных фасонов и секретах макияжа. На Ореховом бульваре в Зябликове, Профсоюзной улице в Обручевском районе и в сквере у Гольяновского пруда гостей приглашают освоить секреты приготовления блюд органической кухни.

На улице Перерве в Марьине и Городецкой улице в районе Новокосино работают модельные школы, в парфюмерном ателье на Коптевском бульваре проходят занятия по созданию духов, а в сквере рядом со станцией метро "Некрасовка" можно будет сделать оригинальные сувениры, порисовать акварелью и собрать картину из полевых сухоцветов под стеклом.

Подробная информация о программе фестиваля представлена на сайте "Московских сезонов".

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