Певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни

По данным СМИ, певец скончался после операции на почке

Скончался певец Пьер Нарцисс. Ему было всего 45 лет.

О смерти звезды "Фабрики звезд" сообщила его бывшая жена Валерия Калачева в одной из социальных сетей.

"Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью", — написала Калачева.

Она также поблагодарила Нарцисса за дочь. Девочка родилась в 2006 году. В 2017-м Калачева развелась с певцом. Она также обвиняла его в домашнем насилии и пьянстве.

По данным kp.ru, Пьер Нарцисс умер после операции на почке.

Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Широкую известность ему принесла песня "Шоколадный заяц".

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