Певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни

По данным СМИ, певец скончался после операции на почке
Скончался певец Пьер Нарцисс. Ему было всего 45 лет.
О смерти звезды "Фабрики звезд" сообщила его бывшая жена Валерия Калачева в одной из социальных сетей.
"Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью", — написала Калачева.
Она также поблагодарила Нарцисса за дочь. Девочка родилась в 2006 году. В 2017-м Калачева развелась с певцом. Она также обвиняла его в домашнем насилии и пьянстве.
По данным kp.ru, Пьер Нарцисс умер после операции на почке.
Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Широкую известность ему принесла песня "Шоколадный заяц".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"