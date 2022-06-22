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Россия не ограничится дипломатическим ответом Литве

12:05
  • среда
  • 22 июня 2022

На блокаду Калининграда будет дан ответ в практической плоскости

Ответные меры России на ограничение Литвой калининградского транзита будут лежать не в дипломатической, а в практической плоскости. Об этом в среду, 22 июня, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
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Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, в Москве заявили и Евросоюзу, и Литве о необходимости изменения предпринятых ими шагов.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответные меры уже прорабатываются на межведомственном уровне. При этом конкретные меры, а также сроки их введения Россией не уточняются, сообщает РБК.

Железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России был ограничен властями Литвы с 18 июня. Затем в нескольких компаниях, занимающихся автоперевозками, рассказали, что ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград распространены, кроме железнодорожного, и на грузовой автомобильный транзит.

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