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Минцифры дало прогноз по росту тарифов на сотовую связь

12:07
  • среда
  • 22 июня 2022

Издержки операторов увеличиваются

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил в беседе с газетой "Известия", что Россия остается страной с самыми низкими тарифами на сотовую связь. Связано это с высоким уровнем конкуренции.
Власти пообещали проконтролировать цены на сотовую связь

"Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция. Это зафиксировано в нашем совместном решении с ФАС", - добавил глава Минцифры.

По его словам, издержки операторов увеличиваются, но все они выступают за дешевую связь.

Как заметил Шадаев, сейчас в приоритете у ведомства - сделать LTE доступным для всех. Заниматься 5G начнут уже после 2024 года.

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