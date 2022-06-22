Минцифры дало прогноз по росту тарифов на сотовую связь

Издержки операторов увеличиваются

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил в беседе с газетой "Известия", что Россия остается страной с самыми низкими тарифами на сотовую связь. Связано это с высоким уровнем конкуренции.

"Тарифы не будут расти выше, чем индекс потребительских цен, чем инфляция. Это зафиксировано в нашем совместном решении с ФАС", - добавил глава Минцифры.

По его словам, издержки операторов увеличиваются, но все они выступают за дешевую связь.

Как заметил Шадаев, сейчас в приоритете у ведомства - сделать LTE доступным для всех. Заниматься 5G начнут уже после 2024 года.

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