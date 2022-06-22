Италия заморозила имущество россиян на 1,7 млрд евро

Эти действия осуществляются в рамках санкций

Финансовая гвардия Италии в среду, 22 июня, объявила о заморозке имущества россиян на 1,7 млрд евро за весь период c момента введения антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине.

Как заявили в ведомстве, в феврале Финансовая гвардия начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом.

Эти действия затронули свыше 1,1 тысячи субъектов, которые "способствовали нарушению или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины".

По состоянию на 31 мая меры по замораживанию были приняты в отношении 14 субъектов, включая здания, транспортные воздушные средства, суда, землю и акции компаний на общую сумму более 1,7 млрд евро, сообщает РИА Новости.

В мае стало известно, что в Италии введены новые ограничительные меры на имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза. В частности, заблокирована недвижимость Галины Пумпянской, супруги предпринимателя Дмитрия Пумпянского. Объект, находящийся в северной провинции Лекко, оценивается примерно в 300 тысяч евро. Под заморозку из-за санкций попала также скульптура, которую в 2021 году приобрел сооснователь "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев. Ее стоимость оценивается в 230 тысяч евро.

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