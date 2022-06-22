Тарифы ОСАГО изменятся из-за подорожания запчастей

Об этом предупредил Центробанк

Банк России планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз.

Как поясняется в Telegram-канале регулятора, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться индивидуально в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта коридор будет расширен на 17,8% в обе стороны.

Центробанк объяснил это решение резким ростом цен на автомобильные запчасти. "Самые бьющиеся" детали, по данным Российского союза автостраховщиков, подорожали в среднем на 28,7%.

Корректировка базовых тарифов необходима — это подтверждается расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей, говорится в сообщении Банка России.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России снизилась стоимость полиса ОСАГО за безаварийную езду. Для водителей, по вине которых часто происходят ДТП, полис, напротив, подорожал.

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