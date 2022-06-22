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ВС России поразили 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ

12:42
  • среда
  • 22 июня 2022

Российскими средствами ПВО сбиты за сутки Су-25 и МиГ-29

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Сумской области, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

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Кроме того, сообщается, что ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами.

В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях.

Российскими средствами ПВО были сбиты за сутки самолет Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области и МиГ-29 в Днепропетровской области.

При этом в ведомстве указали, что Военнослужащие батальона оборонявшейся в ЛНР 57-й мотопехотной бригады отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции.

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