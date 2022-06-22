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Россия и Турция обсудили выход судов из черноморских портов

12:52
  • среда
  • 22 июня 2022

Переговоры прошли по линии министерств обороны

Делегации министерств обороны России и Турции провели во вторник, 21 июня, переговоры по вопросам работы черноморских портов. Об этом рассказали в российском оборонном ведомстве.
Турция, Россия и Украина создали канал связи для решения проблемы с поставками зерна

Стороны обсудили безопасный выход торговых судов Турции из портов Черного моря и вопросы вывоза зерна из портов Украины. Также обсуждались подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря.

Делегации подчеркнули важность взаимодействия по обеспечению выхода из порта Мариуполя турецкого сухогруза "Азов Конкорд". Стороны условились продолжить консультации.

Ранее переговоры провели министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Особое внимание было уделено поставкам украинского зерна на мировой рынок. Как отметил Сергей Лавров, западные страны пытаются сохранить этот вопрос в качестве постоянного раздражителя.

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