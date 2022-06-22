Церемония прошла в Александровском саду

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду, передает "Интерфакс".

В России сегодня отмечают День памяти и скорби. 81 год назад началась Великая Отечественная война. Памятные акции проходят во всех российских городах и за рубежом.

Одновременно по всей стране в 12 часов 15 минут прошла "Минута молчания". Именно в это время 81 год назад советское правительство объявило по радио о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о праздновании Дня памяти и скорби

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