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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

12:57
  • среда
  • 22 июня 2022

Церемония прошла в Александровском саду

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду, передает "Интерфакс".

В России сегодня отмечают День памяти и скорби. 81 год назад началась Великая Отечественная война. Памятные акции проходят во всех российских городах и за рубежом.

Одновременно по всей стране в 12 часов 15 минут прошла "Минута молчания". Именно в это время 81 год назад советское правительство объявило по радио о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о праздновании Дня памяти и скорби

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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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