Церемония прошла в Александровском саду
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в Александровском саду, передает "Интерфакс".
В России сегодня отмечают День памяти и скорби. 81 год назад началась Великая Отечественная война. Памятные акции проходят во всех российских городах и за рубежом.
Одновременно по всей стране в 12 часов 15 минут прошла "Минута молчания". Именно в это время 81 год назад советское правительство объявило по радио о нападении нацистской Германии на Советский Союз.
Видео: смотрите репортаж ТВЦ о праздновании Дня памяти и скорбиВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"