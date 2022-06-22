Захарова попросила США не затягивать с признанием ДНР и ЛНР

Теперь дипломатическая миссия США располагается на площади Донецкой народной республики

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве получило новый официальный адрес.

"Теперь дипломатическая миссия США располагается по адресу: город Москва, площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1-9", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в ходе брифинга (цитата по РИА "Новости").

Также дипломат выразила надежду на то, что США "теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса".

"Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю", - добавила Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"