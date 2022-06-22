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Песков назвал главное в реакции на действия Литвы

13:31
  • среда
  • 22 июня 2022

Озвучивать конкретные меры пока рано

Российские власти рассматривают различные варианты ответа на недружественные действия Литвы по запрету транзита товаров в Калининградскую область. Об этом в среду, 22 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля отметил, что пока рано озвучивать конкретные ответные шаги со стороны Москвы..

Как подчеркнул Песков, главное в этом вопросе — не сроки, а именно ответ на недружественные действия, сообщает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел России ранее рассказали, что Москва не ограничится дипломатическим ответом на действия Литвы — будут предприняты практические шаги. При этом конкретные меры, а также сроки их введения Россией не уточняются.

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