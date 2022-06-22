Эдгард Запашный раскрыл подробности о последнем дне жизни Пьера Нарцисса

Певец скончался в 45-летнем возрасте

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс почувствовал недомогание 21 июня во время тренировки по боксу. Об этом рассказал дрессировщик Эдгард Запашный.

Дрессировщик уточнил, что Пьер Нарцисс готовился к боксерскому поединку с юмористом Николаем Лукинским.

Как рассказал Запашный в своем аккаунте в одной из социальных сетей, после того, как Нарциссу стало плохо на тренировке, его госпитализировали. Был установлен предварительный диагноз "почечная недостаточность".

О смерти звезды "Фабрики звезд" сообщила его бывшая жена Валерия Калачева 22 июня. СМИ сообщали, что Пьер Нарцисс скончался после операции на почке.

Калачева уточнила в интервью РИА Новости, что ее бывший супруг "неправильно лечил подагру" и от осложнений этой болезни "ужасно мучился три недели". Это привело к острой почечной и печеночной недостаточности.

Дата и место похорон певца пока не определены.

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