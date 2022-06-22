В Якутии второй раз за двое суток пропал самолет

Не удается установить связь с Ан-30

В Якутии пропал самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, пишет в среду со ссылкой на источник "Интерфакс".

"Не удается установить связь с самолетом Ан-30 в Оленекском районе. Начаты поиски", - сообщил собеседник агентства.

Днем ранее стало известно, что в Якутии пропал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром.

Воздушное судно вылетело по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг. Оно до сих пор не найдено.

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