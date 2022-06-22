В Кузьминском парке открылась мобильная библиотека

В шкафах - подборка на любой вкус

В Кузьминском парке открылась необычная мини-библиотека. Несмотря на свои скромные размеры, она функционирует как полноценная читальня.

В шкафах - подборка на любой вкус - от детских рассказов до научно-популярной литературы. Сам проект - это идея Центральной библиотеки имени Некрасова, такие книжные точки уже несколько лет успешно работают в торговых центрах. Администрации парка задумка так понравилась, что она сама пригласила к себе учреждение и специально разработала павильон. Любую книгу здесь можно взять и полистать прямо на природе или забрать с собой на месяц. Если ничего подходящего посетитель не нашел, он может заказать нужное произведение из общего фонда библиотеки.

"Обычно эти точки очень радуют москвичей. Мы видим, как люди заходят, удивляются, радуются", - говорит Алина Богаткова, первый заместитель генерального директора Центральной библиотеки имени Н. А. Некрасова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"