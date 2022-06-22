Павильону ВДНХ "Зерно" вернут исторический облик

Рубиновая звезда, скульптуры на крыше, лепной карниз и розетки - многие элементы почти утрачены

На ВДНХ воссоздают павильон "Зерно", он станет одной из площадок Политехнического музея. Сейчас историческим фасадам и интерьерам пытаются вернуть былое величие, восстанавливают повреждённый декор и утраченные элементы.

Третий по высоте павильон ВДНХ - "Зерно" - скрыт от глаз посетителей строительными лесами. В здании идёт реставрация. Цель - воссоздать и внешний облик, и интерьеры такими, какими они были больше 60 лет назад. Причём так, чтобы подлинные элементы было не отличить от новодела. Сложные изгибы повторяют с помощью силиконовых форм.

"Мы выбираем из сохранившихся деталей лучшую, демонтируем. В нашем деле это называется "доведение до модели". То есть до состояния, в котором она была на момент монтажа", - говорит реставратор.

Чтобы добиться архитектурной точности, все сохранившиеся элементы тщательно очищают от старой краски и пыли, обрабатывают специальными составами и только потом приступают к реставрации. Но иногда реставрировать уже нечего.

"На потолке в своё время здесь были шикарные розетки, большого такого размера - диаметр 160, по-моему. И не сохранился до наших дней карниз по периметру. Лепной карниз. И это уже не реставрация, как таковая. Это воссоздание", - сказал Алексей Петров, лепщик-реставратор высшей категории.

Но бывает и наоборот - во время подготовки и очистки обнаруживаются детали, на которые не рассчитывали изначально. Например, пол из искусственного мрамора. По элементам декора можно проследить и этапы трансформации павильона. В конце 30-х он открылся под названием "Московская, Тульская и Рязанская области", с 1954 по 1958 годы к ним добавилась Брянская, а вместе с ней появились гирлянды, потолочные карнизы и живописные витражи, изображающие картины из сельской жизни. Когда в 60-х случился "отраслевой" переход павильона с последующей сменой названия, концепция не пострадала. Но был один несущий элемент, почти утраченный, который теперь займёт своё прежнее место.

"Шпиль здания венчала рубиновая звезда. От неё остался, по сути, каркас, но были обнаружены фрагменты её остекления, по которым сейчас выполняется воссоздание. Там использовалось стекло из нескольких слоёв разных цветов", - заявил Тимур Иванцык, главный архитектор проекта, руководитель авторского надзора.

Сейчас подбирают технологию воссоздания стекла, чтобы новая звезда не отличалась от старой. Со шпилем повезло больше - позолота на нём сохранилась неплохо, так что новый слой сделает его только ярче и заметнее. И рубиновая звезда - не единственная архитектурная отсылка к внешним атрибутам советской власти. Крышу над главным входом в павильон венчают скульптурные группы.

"Скульптуры - в очень плохом состоянии. В первую очередь, нужен новый каркас. Старый заржавел. Изначально причина в том, что, возможно, не был обработан металл антикоррозийным составом. Возможно, предполагалось, что это не требуется тогда", - сообщил главный инженер компании подрядчика Тахир Абдыркаев.

Сейчас со скульптур будут снимать слепки и отливать копии. Каркасы фигур теперь будут крепче, чем раньше, и все - с современной антикоррозийной обработкой.

Александра Панина, Валерия Дзгоева, Илья Дроздов, Илья Красноперов. "ТВ Центр".

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