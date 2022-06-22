На севере Москвы готовят в открытию современный легкоатлетический манеж

Новый манеж - спорткомплекс мирового уровня

На севере столицы завершается строительство нового легкоатлетического манежа для школы олимпийского резерва "Север".

В здании заканчиваются отделочные и инженерные работы. Новый манеж - спорткомплекс мирового уровня. Здесь можно заниматься всеми видами легкой атлетики. Беговые дорожки оснащены системой фотофиниша.

Есть секторы для прыжков в длину, высоту и с шестом, а также площадка для метания снарядов. В манеже можно не только тренироваться, но и проводить соревнования любого уровня.

"Он отличается, в первую очередь, современностью оборудования, современностью всех покрытий, условиями, которые созданы для того, чтобы каждый вид легкой атлетики мог максимально комфортно тренироваться. И, конечно, сам по себе новый манеж - новый горизонты. С огромным ожиданием уже предвкушаю тренировки здесь", - говорит мастер-спорта по легкой атлетике Полина Соколова.

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