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На севере Москвы готовят в открытию современный легкоатлетический манеж

15:06
  • среда
  • 22 июня 2022

Новый манеж - спорткомплекс мирового уровня

На севере столицы завершается строительство нового легкоатлетического манежа для школы олимпийского резерва "Север".

В здании заканчиваются отделочные и инженерные работы. Новый манеж - спорткомплекс мирового уровня. Здесь можно заниматься всеми видами легкой атлетики. Беговые дорожки оснащены системой фотофиниша.

Есть секторы для прыжков в длину, высоту и с шестом, а также площадка для метания снарядов. В манеже можно не только тренироваться, но и проводить соревнования любого уровня.

"Он отличается, в первую очередь, современностью оборудования, современностью всех покрытий, условиями, которые созданы для того, чтобы каждый вид легкой атлетики мог максимально комфортно тренироваться. И, конечно, сам по себе новый манеж - новый горизонты. С огромным ожиданием уже предвкушаю тренировки здесь", - говорит мастер-спорта по легкой атлетике Полина Соколова.

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Легкоатлетический манеж
Легкоатлетический манеж
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