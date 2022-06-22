Производители посуды нашли замену импортным материалам

Получается не только красиво, но и прочно

В Москве создают посуду по собственным технологиям. Глина, сухие смеси, краски – российские. Замена нашлась всем импортным материалам. Мастерам с помощью сложных соединений удаётся воплощать самые невероятные замыслы, придавая работам сотни оттенков. При этом получается не только красиво, но и прочно.

Фантазийные пейзажи на посуде из природных материалов - фирменный стиль керамиста Натальи Евстратовой. В основном, это травы, минералы и аммониты. А на одной из работ есть даже бабочка.

"Я её нашла у себя в мастерской на подоконнике. Решила, что запечатлеть её в таком виде будет достаточно красиво", - сказала Наталья Евстратова, основатель студии керамики Luna maison.

Фавориты в работе - авторские кружки-котелки. Основы отливаются в гипсовых формах собственной разработки, а детали лепятся вручную. Жидкие массы, с которыми работает Наталья - иностранного производства, а вот глазурь - российская. Она и превращает глиняный черепок в посуду.

"Я работаю с высокотемпературной глазурью - до 1250 градусов, что делает посуду прочной. Аккуратно наносим саму глазурь - она прекрасно ложится", - рассказала Евстратова.

Эта глазурь - из авторской палитры Павла. Химик-технолог по образованию, он разработал сотни оттенков: от "морских водорослей" до "ночного неба". В своей гончарной мастерской он выпускает ресторанную линейку посуды из керамики. Работает на гончарном круге, уже около года использует пластичную глину собственной разработки.

"Мы сделали твердую каменную массу на основе российских компонентов - это красная глина. Из нее можно делать ресторанную посуду, поэтому она может заменить импортные массы", - заявил Павел Горбов, основатель гончарной мастерской "Сириус".

Эта глина считается жирной - ценное качество для керамистов. Здесь смесь высокотемпературных пород из Воронежской области, часть компонентов - из Челябинска. Пластичная, податливая и держит форму - масса подходит для обучения новичков в гончарном деле.

Работа на гончарном круге, как игра на фортепиано, начинается с постановки рук. Здесь важно чувствовать толщину стенки будущего сосуда. Дальше - магия керамики - из кома глины можно "вытянуть" изящную кружку или вазу.

Обучение - для профессиональных керамистов, которые хотят вникнуть в науку глазурной химии, и самостоятельно создавать составы для стекловидного покрытия. У большинства компонентов нашлись российский аналоги. Например, кварцевую муку производят из песка, который есть в Московской области.

Составы для глазури в порошках выглядят обманчиво светлыми и нейтральными. Все метаморфозы с цветом происходят в печи при очень высоких температурах.

В основе керамических красок - минеральные соединения металлов, с ними мастера тоже проблем не ожидают.

Наталья Тарасова, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов. "ТВ Центр".

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