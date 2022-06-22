В Москве изменят подход к оказанию медуслуг

В частности, в столице уже разработали "клиентский путь"

В Москве меняют подход к оказанию услуг в системе здравоохранения. Акцент сделают не на объёме лечения, а на результатах.

Первое направление, в котором внедряется такой принцип, - онкология. Городу уже удалось модернизировать саму структуру оказания медицинской помощи. Современные онкологические стационары, лаборатории, центры - всё оснащено новейшим оборудованием.

Недавно в Москве разработали "клиентский путь" - это чёткий и понятный алгоритм действий пациента при малейшем подозрении на злокачественное образование. Главное здесь - непрерывность и последовательность действий.

"Медицинская помощь, в частности, онкологическая, организация её, становится более понятной, более структурированной, более точной, с чётким позиционированием каждого этапа оказания онкологической помощи, с понятной маршрутизацией пациентов. Это совершенно точно", - заявил главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

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