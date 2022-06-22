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В Капотню доставили самый тяжелый груз в истории перевозок по Москве-реке

15:01
  • среда
  • 22 июня 2022

Он предназначен для Московского НПЗ

В столицу доставили самый тяжелый груз когда-либо перевозившийся по Москве-реке. Новое оборудование доставили на Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Оно поможет улучшить переработку нефти.

Собирали аппараты в Волгограде и Санкт-Петербурге. Из-за огромных габаритов доставлять их в Москву будут частями и водным транспортом. Стартовали из Петербурга, причем ночью, когда разводят мосты. Баржа без проблем преодолела водную артерию Северной столицы. А вот так оборудование перемещали уже по Москве-реке. Такая проходка, в том числе через центр города, стала рекордной.

"Сегодня мы стали свидетелями доставки самого крупногабаритного груза и, как заметили представители Книги рекордов России, действительно этот груз самый тяжелый, который был доставлен по реке, водным транспортом. Больше 1200 тонн весит", - сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

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