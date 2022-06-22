Мусор и перегоревшие лампочки: на что жалуются москвичи через портал "Наш город"

Обработано шесть миллион заявок

6 миллионов заявок обработано интернет-порталом "Наш город" с момента его открытия. Поводы для обращения у москвичей самые разные - от перегоревшей лампочки до обновления детских площадок, и с каждым годом список расширяется.

Скандинавская ходьба для жителей Марьино - одно из любимых развлечений. Тем более что рядом есть отличное место для прогулок на свежем воздухе - Дюссельдорфский парк. На беговых дорожках с приходом тепла - аншлаг. По просьбе районных спортсменов резиновое покрытие на них обновили.

"Бегала по детской площадке и немножко там отошел кусочек от бордюра. Мы позвонили, приехали в этот же день и все сделали", - говорит жительница района Марьино Наталья Нагорная.

Все вопросы в любимом парке решают по одному письму. Точнее заявке. На портале "Наш город" десятки замечаний от обычных людей. Например, здесь восстанавливают габион, состояние которого обеспокоило местного жителя. И не просто восстанавливают, а отчитываются о проделанной работе.

"После завершения работ в соответствии с обращением мы проводим фотофиксацию выполненных работ и размещаем ответ на портале с приложением фотоматериала. Гражданин может, получив ответ, убедиться, выйти на место, проверить: выполнены работы или не выполнены, и подтвердить то, что его замечание устранено", - объясняет заместитель руководителя ГБУ "Жилищник района "Марьино" Юлия Щербина.

Состояние игровых зон во дворе - одна из самых больных тем. И портал "Наш город" - как обратная связь с московскими мамами. С начала года по их просьбам в столице устранили 12 тысяч нарушений.

"Я написала на портал жалобу, так как у нас здесь не было ничего: ни качелей, ни песочницы. Большое спасибо - отреагировал ГБУ "Жилищник". Нам устанавливают качели, песок сыплют в песочницу", - говорит жительница района Покровское–Стрешнево Елена Декет.

Заявки поступают из разных районов Москвы. Самыми проблемными стали дворы в Кузьминках, Марьине, Южном Медведкове. Оставить сообщение о некачественном содержании детских площадок можно в категориях "Мой парк" и "Мой двор". И эта градация очень важна. Все жалобы проходят строгую классификацию. Нужно максимально точно изложить проблему.

"Нельзя написать: покрасьте мне лавочку, зажгите мне, пожалуйста, фонарь, а еще я хочу забор. Ну, к сожалению, так портал не работает физически. Это должно быть 3 обращения. Дальше это проходит модерацию в течение суток и далее попадает в личный кабинет эксплуатирующей организации. Дальше в течение 8 рабочих дней, а сейчас, по факту, это намного быстрее, происходит решение проблемы", - говорит заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Илья Демин.

Чаще всего москвичи жалуются на ненадлежащее состояние дворов – мусор, снег или гололёд. А с помощью портала сами же и контролируют качество выполненных работ. Увидеть позитивные изменения может любой пользователь в разделе "Результаты работы портала". За 10 лет такой обратной связи с горожанами в Москве удалось решить 6 миллионов бытовых вопросов.

Елена Сахно, Илья Дроздов, "ТВ Центр".

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