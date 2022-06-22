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Новой Москве - 10 лет: как изменилась жизнь в ТиНАО

14:58
  • среда
  • 22 июня 2022

Существует три основных направления развития

Новой Москве 10 лет. Летом 2012 года территории юго-запада Подмосковья вошли в состав столицы. Так образовались Троицкий и Новомосковский административные округа.

За эти годы там удалось значительно улучшить многие сферы жизни. Реализуется программа реновации, строят школы и детские сады, больницы и поликлиники. Создаются зоны отдыха. Большое внимание уделяют и транспорту. За 10 лет построено свыше 400 километров дорог и 8 станций метро.

"Есть много других направлений, но три основных - это рабочие места, это комфортная среда, новая, качественная, т.е. мы не должны останавливаться, и новые креативные, транспортные решения для того, чтобы не увеличивалось время нахождения как легковой машины, так и общественного транспорта на дорогах новой территории", - сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

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