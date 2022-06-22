Четыре человека погибли при взрыве в воинской части во Владимирской области

Сдетонировал снаряд на складе
В воинской части в поселке Барсово Владимирской области при взрыве на складе боеприпасов погибли четыре человека. Об этом в среду, 22 июня, рассказал представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы.
По словам сотрудника больницы, среди погибших — трое военнослужащих, один работник склада. Еще один человек пострадал, сообщает ТАСС.
Источник агентства уточнил, что инцидент произошел в результате детонации снаряда. Причина, по которой это случилось, не сообщается.
Оборонные ведомства пока не прокомментировали происшествие в воинской части.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"