Четыре человека погибли при взрыве в воинской части во Владимирской области

Сдетонировал снаряд на складе

В воинской части в поселке Барсово Владимирской области при взрыве на складе боеприпасов погибли четыре человека. Об этом в среду, 22 июня, рассказал представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы.

По словам сотрудника больницы, среди погибших — трое военнослужащих, один работник склада. Еще один человек пострадал, сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что инцидент произошел в результате детонации снаряда. Причина, по которой это случилось, не сообщается.

Оборонные ведомства пока не прокомментировали происшествие в воинской части.

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