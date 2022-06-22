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Четыре человека погибли при взрыве в воинской части во Владимирской области

13:48
  • среда
  • 22 июня 2022

Сдетонировал снаряд на складе

В воинской части в поселке Барсово Владимирской области при взрыве на складе боеприпасов погибли четыре человека. Об этом в среду, 22 июня, рассказал представитель отделения скорой помощи Киржачской районной больницы.
Человек погиб при взрыве в воинской части в Хабаровском крае

По словам сотрудника больницы, среди погибших — трое военнослужащих, один работник склада. Еще один человек пострадал, сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что инцидент произошел в результате детонации снаряда. Причина, по которой это случилось, не сообщается.

Оборонные ведомства пока не прокомментировали происшествие в воинской части.

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