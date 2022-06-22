Матвиенко зачитала стихотворение об англицизмах

"А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания зачитала стихи об англицизмах из составленного крымскими чиновниками словаря, предлагающего русскоязычные замены иностранным заимствованиям.

"А у нас тут воркшоп, а у вас? Агрится на нас наш коуч за фриланс. А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово. Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу. А у нас известный гуру в области архитектуры сделал селфи для пиара, лук он выбрал экстремала. Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли, вместо кастинга смотрины наши мамы проводили и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением - апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?" - прочитала председатель верхней палаты парламента, передает РИА "Новости".

Коллеги отреагировали на выступление спикера аплодисментами.

Также Матвиенко предложила обсудить возможность закрепить на законодательном уровне запрет засорять русский язык излишними заимствованиями. Проработать вопрос поручено профильному комитету по науке, образованию и культуре.

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