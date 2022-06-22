Россия назвала условие "прагматического сотрудничества" с Японией

Москва готова продолжить работу с Токио

Россия остается открытой для прагматического сотрудничества с Японией. Об этом в среду, 22 июня, рассказал российский посол в Японии Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что продолжение такого сотрудничества с Японией возможно "при том понимании, что эта страна прекратит свою недружественную политику", сообщает РИА Новости.

Япония после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса ввела и неоднократно расширила антироссийские санкции. Кроме того, Токио подтвердил притязания на Курильские острова, хотя Москва неоднократно подчеркивала свой суверенитет над этой частью российской территории.

7 июня российское Министерство иностранных дел объявило о приостановке действия межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов приостановлено. В Японии назвали это решение "чрезвычайно прискорбным".

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