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Путин призвал достойно провести выборы в сентябре

14:09
  • среда
  • 22 июня 2022

Необходимо обеспечить безопасность во время единого дня голосования, отметил президент

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы подготовки единого дня голосования.

Открывая совещание, президент отметил, что выборы нужно провести достойно, обеспечить необходимые условия безопасности. С докладом по теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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