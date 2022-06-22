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"Спартак" согласился сыграть за Суперкубок России

14:19
  • среда
  • 22 июня 2022

Ранее клуб критиковал проведение матча в Санкт-Петербурге

Московский футбольный клуб "Спартак" заявил, что согласен сыграть с "Зенитом" матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге, несмотря на несогласие с выбором места проведения встречи.

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"Руководство футбольного клуба "Спартак-Москва" с уважением и пониманием относится к возмущенному мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге. С не меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что", - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Там отметили, что возможных пути было два: "пойти по пути бойкота или пойти по пути спорта".

"Спартак" выбирает второе - из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний", - добавили в клубе.

Петербургский "Зенит" стал чемпионом России в минувшем сезоне, "Спартак" завоевал Кубок страны. Руководство столичной команды недовольно тем, что матч за Суперкубок им придется проводить не на нейтральном поле, а в гостях.

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