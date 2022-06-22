Россия подтвердила обмен сигналами с США по пленным американцам

Речь идет о наемниках, захваченных в ДНР

Работа в плане обмена официальными сигналами между Москвой и Вашингтоном по ситуации с находящимися в плену в ДНР американскими гражданами ведется. Об этом в среду, 22 июня, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что российская сторона предостерегает граждан всех стран, включая США, от появления в качестве наемников или в любом другом качестве в зоне проведения специальной военной операции, поскольку "спрос с них будет самый суровый".

Рябков также назвал неуместными "попытки делать круглые глаза", как поступили американские власти после заявлений Кремля о наказании для иностранных наемников.

— Слишком серьезные вещи, и люди вовлечены в деяния, которые преследуются и будут преследоваться по всей строгости применимых в этой ситуации законов, — цитирует представителя внешнеполитического ведомства "Интерфакс".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что в дипведомство не поступали обращения относительно американцев, попавших в плен в ходе российской специальной военной операции в Донбассе.

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