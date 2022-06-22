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Зарубежные спортсмены приедут в Россию на летние игры паралимпийцев

15:00
  • среда
  • 22 июня 2022

Участие в соревнованиях примут более 850 атлетов

В летних играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. Об этом в среду, 22 июня, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
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В кабмине рассказали, что по поручению главы государства в Россию создают условия для сохранения соревновательной активности российских спортсменов и паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием под эгидой движения "Мы вместе. Спорт".

На соревнования приедут представители Белоруссии, Армении и Туркменистана, также ведется взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран – ШОС, БРИКС и СНГ.

Игры пройдут в Сочи с 2 по 9 октября 2022 года. В спортивную программу войдут девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, шашки и шахматы, сообщается на официальном сайте кабмина.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса Международный олимпийский комитет обвинил Москву в нарушении принципов олимпийского перемирия и запретил участвовать в Паралимпиаде в Пекине. После этого было решено, что в России проведут зимние Игры паралимпийцев под названием "Мы вместе. Спорт". Соревнования прошли с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске, в них приняли участие более сотни спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

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