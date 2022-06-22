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Украинец в одних трусах напал на полицейских в Вене

14:38
  • среда
  • 22 июня 2022

Дебошира задержали

Украинец устроил разборку в холле студенческого общежития на северо-западе Вены, передает РИА "Новости".

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Согласно сообщениям местной полиции, 26-летний гражданин Украины в ходе ссоры разделся до трусов, демонстративно разломал лежавший рядом пылесос, вел себя агрессивно.

"Прибывшие полицейские тщетно пытались успокоить подозреваемого. Мужчина руками и ногами неоднократно нанес удары обоим полицейским. Несмотря на сопротивление, мужчину смогли задержать", - сказано в распространенном правоохранительными органами пресс-релизе.

Уточняется, что участвовавшие в задержании полицейские после инцидента не смогли продолжить дежурство.

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