Минфин рассказал о хранении золотых запасов России

Объем хранения наращивается

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил на заседании Совета Федерации, что запасы золота государственного фонда хранятся в стране.

"Оно все хранится на территории Российской Федерации, в двух точках. Одна из этих точках на Урале, другая - здесь, поближе. Это все надежно охраняется, это не просто какая-то будочка с охранником стоит, там все действительно все под очень большим контролем", - приводит слова замглавы Минфина ТАСС.

Как добавил Моисеев, власти считают золото важнейшим государственным запасом. Объем его хранения наращивается.

"Золото является максимально ликвидным из всех ценностей, которые мы храним в госфонде", - заверил замминистра.

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