Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Стрельцов ожидает гармония и счастье, а Скорпионов – финансовый успех
Овны
Венера сегодня меняет знак, и это задаст новый вектор для вашего настроения на оставшееся лето. Ударьтесь в искусство. Поищите мероприятия в своем городе, которые вам будет любопытно посетить.
Тельцы
Венера - главная планета всех Тельцов - сегодня покинула ваш знак и перешла в соседние Близнецы. Ожидайте предложений о более высокооплачиваемой работе или подработке.
Близнецы
Прекрасный день: Венера вошла в ваш знак. До 18 июля вы можете удачно изменить имидж, сделать новую прическу или поучиться искусству. Не стесняйтесь своих желаний, внешность тоже имеет значение.
Раки
Отправляйтесь в отпуск, если еще не сделали этого, и желательно не на многолюдный курорт. Отдых в кругу семьи или с любимым человеком вернет вам силы и здоровье.
Львы
Ищите хорошего фотографа и записывайтесь на фотосессию – начинается благоприятное время для самопиара. Если захотите, вы будете вне конкуренции в социальных сетях.
Девы
Найдите в своем графике свободный день, чтобы уделить его разбору своего делового гардероба. Ничего не поделаешь: в современном мире продолжают встречать по одёжке!
Весы
Отдых – вот что прописали вам звезды! Скорее отправляйтесь туда, где вы отдыхаете душой и телом, или в гости к родителям, где снова можно почувствовать себя ребенком.
Скорпионы
Финансы идут в рост: вам дадут кредит или одобрят ипотеку, принесут прибыль инвестиции. Но главное сейчас для вас не получить деньги, а грамотно ими распорядиться!
Стрельцы
Гармония и счастье приходят в вашу личную жизнь вместе с Венерой – богиней любви и красоты. Вы наконец сможете наладить близкие отношения или завести новые.
Козероги
Ближайшие три недели идеальны для того, чтобы восстановить и укрепить свое здоровье на весь год. Ищите санаторий или спа-процедуры, которые впишутся в ваш бюджет.
Водолеи
Вы тоже в числе знаков, которым планеты включают зеленый свет на пути к месту отдыха. Берите отпуск, знакомьтесь с новыми местами и людьми!
Рыбы
Не удивляйтесь, если вам совершенно не хочется никуда ехать – это логично, ведь Венера в вашем секторе дома и семьи. Обустраивайте свое гнездышко, в этом ваше счастье!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"