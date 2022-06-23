Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Стрельцов ожидает гармония и счастье, а Скорпионов – финансовый успех

Овны

Венера сегодня меняет знак, и это задаст новый вектор для вашего настроения на оставшееся лето. Ударьтесь в искусство. Поищите мероприятия в своем городе, которые вам будет любопытно посетить.

Тельцы

Венера - главная планета всех Тельцов - сегодня покинула ваш знак и перешла в соседние Близнецы. Ожидайте предложений о более высокооплачиваемой работе или подработке.

Близнецы

Прекрасный день: Венера вошла в ваш знак. До 18 июля вы можете удачно изменить имидж, сделать новую прическу или поучиться искусству. Не стесняйтесь своих желаний, внешность тоже имеет значение.

Раки

Отправляйтесь в отпуск, если еще не сделали этого, и желательно не на многолюдный курорт. Отдых в кругу семьи или с любимым человеком вернет вам силы и здоровье.

Львы

Ищите хорошего фотографа и записывайтесь на фотосессию – начинается благоприятное время для самопиара. Если захотите, вы будете вне конкуренции в социальных сетях.

Девы

Найдите в своем графике свободный день, чтобы уделить его разбору своего делового гардероба. Ничего не поделаешь: в современном мире продолжают встречать по одёжке!

Весы

Отдых – вот что прописали вам звезды! Скорее отправляйтесь туда, где вы отдыхаете душой и телом, или в гости к родителям, где снова можно почувствовать себя ребенком.

Скорпионы

Финансы идут в рост: вам дадут кредит или одобрят ипотеку, принесут прибыль инвестиции. Но главное сейчас для вас не получить деньги, а грамотно ими распорядиться!

Стрельцы

Гармония и счастье приходят в вашу личную жизнь вместе с Венерой – богиней любви и красоты. Вы наконец сможете наладить близкие отношения или завести новые.

Козероги

Ближайшие три недели идеальны для того, чтобы восстановить и укрепить свое здоровье на весь год. Ищите санаторий или спа-процедуры, которые впишутся в ваш бюджет.

Водолеи

Вы тоже в числе знаков, которым планеты включают зеленый свет на пути к месту отдыха. Берите отпуск, знакомьтесь с новыми местами и людьми!

Рыбы

Не удивляйтесь, если вам совершенно не хочется никуда ехать – это логично, ведь Венера в вашем секторе дома и семьи. Обустраивайте свое гнездышко, в этом ваше счастье!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"