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Путин сообщил о планах создания резервной валюты БРИКС

15:12
  • среда
  • 22 июня 2022

Разрабатывается и альтернатива SWIFT

Новая резервная валюта появится в скором времени. Она создается на основе корзины валют стран БРИКС, вопрос прорабатывается, сообщил президент России Владимир Путин.

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"Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран", - заявил российский лидер в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Путин подчеркнул, что Россия принимает комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций. Страна укрепляет торгово-инвестиционные связи со всеми заинтересованными государствами.

В сотрудничестве со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) разрабатывается надежный альтернативный механизм международных расчетов. Путин напомнил, что российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки". Также расширяется география использования российской платежной системы "Мир", приводит слова президента "Интерфакс".

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