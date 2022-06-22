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Путин отметил эффективность макроэкономической политики России

15:22
  • среда
  • 22 июня 2022

Москва предпринимает меры по защите экономики

Российская макроэкономическая политика на деле показывает эффективность, несмотря на вводимые Западом ограничительные меры. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в среду, 22 июня, в приветствии участников Делового форума БРИКС.
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Президент подчеркнул, что российские власти смогли защитить национальную финансовую систему и начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам.

В России предпринимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, укрепление наших торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами, отметил Путин.

Глава государства также напомнил о планах по дальнейшему развитию экономики и созданию комфортных условий для бизнеса, в том числе иностранного. Он указал, что приехавшие на ПМЭФ представители зарубежных компаний и предприниматели продемонстрировали готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. Россия будет оказывать им необходимое содействие, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин указал, что Запад, вводя санкции, рассчитывал ослабить Россию, вызвать крах ее экономики. Однако, говоря о достижении этой цели, российский лидер напомнил высказывание писателя Марка Твена о том, что "слухи о моей смерти сильно преувеличены".

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