Путин отметил эффективность макроэкономической политики России

Москва предпринимает меры по защите экономики

Российская макроэкономическая политика на деле показывает эффективность, несмотря на вводимые Западом ограничительные меры. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в среду, 22 июня, в приветствии участников Делового форума БРИКС.

Президент подчеркнул, что российские власти смогли защитить национальную финансовую систему и начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам.

В России предпринимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, укрепление наших торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами, отметил Путин.

Глава государства также напомнил о планах по дальнейшему развитию экономики и созданию комфортных условий для бизнеса, в том числе иностранного. Он указал, что приехавшие на ПМЭФ представители зарубежных компаний и предприниматели продемонстрировали готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. Россия будет оказывать им необходимое содействие, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин указал, что Запад, вводя санкции, рассчитывал ослабить Россию, вызвать крах ее экономики. Однако, говоря о достижении этой цели, российский лидер напомнил высказывание писателя Марка Твена о том, что "слухи о моей смерти сильно преувеличены".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"