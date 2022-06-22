МИД России опроверг увольнение Стивена Сигала

Актер сохраняет пост спецпредставителя ведомства

Голливудский актер и обладатель российского паспорта Стивен Сигал сохраняет должность специального представителя российского Министерства иностранных дел, несмотря на обострение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом в среду, 22 июня, рассказал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Рябков отметил, что у Сигала "есть определенный набор вопросов, которыми он занимается, и мы здесь не собираемся ничего менять". Этому не помешает "общий климат в отношениях" с Соединенными Штатами, а также "свертывание по вине и инициативе официальных кругов в Вашингтоне работы на других площадках, в том числе по этой тематике".

В российском МИД уже накопили "определенный наработанный опыт в вопросе о том, как он (Стивен Сигал) себя позиционирует", цитирует дипломата ТАСС.

3 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство Стивена Сигала. Актер был назначен спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям в августе 2018 года. В его задачи входит взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов. Речь идет об общественно-политической деятельности, которая не предполагает денежного вознаграждения.

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