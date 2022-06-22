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Тысячи посетителей ТЦ в центре Москвы эвакуированы из-за задымления

15:25
  • среда
  • 22 июня 2022

Сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация сработала в торговом центре "Афимолл" в центре Москвы. Из-за задымления эвакуированы около 7 тысяч посетителей и сотрудников ТЦ, сообщили в экстренных службах.

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"Из здания торгового центра эвакуированы около 7 тысяч человек", - приводит комментарий источника агентство ТАСС.

Как уточнили в московском главке МЧС, причиной тревоги стала вспышка жировых отложений в вытяжке кафе на первом этаже комплекса. Спасатели подтвердили, что примерно 7 тысяч человек были эвакуированы, сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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