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Пятеро пострадали в ДТП со шмелем в Поморье

15:30
  • среда
  • 22 июня 2022

Все они госпитализированы

В Архангельской области съехала в кювет и опрокинулась машина ВАЗ, за рулем которой находилась женщина 1949 года рождения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Уточняется, что всего пострадали пять человек - водитель и четыре пассажирки 1948, 1949 и 1950 годов рождения. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным правоохранительных органов, пострадавшие возвращались домой с дач на авто. В какой-то момент в салон залетел шмель. Водитель отвлеклась, пытаясь выгнать насекомое, в результате чего потеряла контроль над транспортным средством.

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