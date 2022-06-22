Пострадавших, по разным оценкам, от 600 до 1500

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1 тысячу человек. Оценки количества пострадавших разнятся – центральные власти называют цифру 600, однако на местах говорят о 1 500 раненых.

Землетрясение 22 июня в Афганистане называют самым разрушительным за последние 20 лет. Эпицентр подземных толчков находился в 44 километрах от юго-восточного города Хост, недалеко от пакистанской границы. Эксперты оценили магнитуду в 5,9-6,1.

По данным агентства Reuters, многие дома просто сравняло с землей. Местные СМИ публикуют фотографии завернутых в одеяла тел, лежащих рядами на улицах разрушенных населенных пунктов. Власти заявляют, что число жертв будет расти, так как данные из отдаленных горных деревень только начали поступать.

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