Калининградский губернатор оценил влияние блокады на жизнь граждан

Литва запретила транзит товаров в регион

Влияние транспортной блокады со стороны Литвы на жизнь Калининградской области будет минимальным или вообще не почувствуется. Такое мнение в среду, 22 июня, высказал глава российского региона Антон Алиханов.

Губернатор подчеркнул, что действия литовских властей на жизни простых людей пока никак не сказались. Хотя "некоторые особо чувствительные, скажем так, побежали закупаться какими-то строительными материалами", однако аналогичная ситуация раньше наблюдалась с продуктами — "будет такой стратегический запас сахара и цемента у некоторых людей", отметил Алиханов.

Власти Калининградской области уже приняли целый ряд антикризисных мер, в том числе увеличили расходы бюджета на поддержку бизнеса, рассказал глава региона. При этом стоит задача не допустить того, чтобы это изменение ситуации повлекло за собой рост цен, цитирует Алиханова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти рассматривают различные варианты ответа на недружественные действия Литвы по запрету транзита товаров в Калининградскую область. Он подчеркнул, что главное в этом вопросе — не сроки, а именно ответ на недружественные действия, однако пока озвучивать конкретные меры преждевременно.

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