"В практической плоскости": Литва готовится к ответу со стороны России

Литва перекрыла транзит товаров в Калининградскую область

О том, что санкции оказывают вредоносное воздействие на мировое сообщество и наносят удар по тем, кто их вводит, говорил в своем видеообращении Деловому форуму БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин. Но пока страны, вводящие рестрикции, никак не осознают, что они обоюдоостры. Вскоре на себе это почувствует Литва, перекрывшая транзит товаров в Калининградскую область. Чем готова ответить наша страна на этот недружественный шаг?

Власти Калининградской области сейчас переориентируют грузопоток. Не попавшие под рестрикции ЕС товары будут перевозить по железной дороге через Литву. Санкционные вместо поездов пойдут морем. На это потребуется несколько недель.

Одновременно в регионе просчитывают варианты, как перенаправить нашим операторам экономический поток и деньги, которые до недавнего времени прибалтийская республика зарабатывала за счет транзита продукции в российский анклав и из него. Например, ряд товаров, которые завозились в Калининград, сначала хранились на складах в Литве, там же оплачивалась их маркировка, и литовская транспортно-логическая компания доставляла их в пункт назначения. В федеральном центре тем временем прорабатываются ответные меры на незаконные действия Вильнюса по отмене калининградского транзита.

"Было заявлено и Литве, и ЕС через их представительства дипломатические в Москве о недопустимости подобных действий и о необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло. Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными. К вопросу относительно того, какими они будут. Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Власти Литвы свои откровенно враждебные действия прикрывают решениями Брюсселя: мол, они просто реализуют введенные на уровне ЕС санкции. При этом официальный Вильнюс предполагает, что ответ Москвы на незаконную блокаду Калининграда будет исключительно в экономической плоскости.

"Конечно, реакция Москвы может быть разной. Возможно, российская сторона просто поймет и успокоится. Но мы готовы и к каким-то недружественным действия со стороны России, отключению Литвы от БРЭЛЛ, единой энергосистемы Белоруссии, России и Прибалтийских государств. Но я не верю, что Россия бросит нам вызов в военном плане. Потому что мы - член НАТО", - отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

В прошлом году Литва и Латвия провели сомнительные учения, решили поиграть в энергонезависимость. В тестовом режиме буквально на несколько дней отказались от электричества из России. Результат был мгновенным: цены на электроэнергию в странах Балтии резко выросли, но полностью обойтись без перетоков из Калининградской области так и не смогли. Увеличение закупок у Польши и Швеции ситуацию не спасло. То, что Вильнюс сейчас повышает ставки в противостоянии с Москвой, вряд ли случайность. Прикрыть спину, в случае чего, обещают из Вашингтона. Последнему выгоден полный раздрай в ЕС, конфронтация Европы с Россией.

"Мы не собираемся спекулировать на русском бряцании оружием или бахвальстве. Наша приверженность пятой статье НАТО - о том, что нападение на одного будет означать нападение на всех, - нерушима. Мы усилили восточный фланг Альянса, особенно те страны, которые находились на передовой российских угроз много лет. Мы ценим экономические меры, которые предприняли наши союзники, включая Литву", - сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Подстрекая Литву к блокаде российского анклава, НАТО провоцирует Москву на прорыв к Калининграду. На границе Польши с Литвой есть узкая полоска земли длиной 100 километров. Сувалкский коридор. Который гипотетически мог бы стать сухопутной прямой дорогой из Белоруссии в Калининград. И вот уже американское издание Politico называет это место самым опасным на земле и чуть ли не пошагово дает инструкции России, как она могла бы действовать. Точнее, наверное, как очень хотелось бы Вашингтону. Чтобы втянуть Россию еще в одно противостояние. В Восточной Европе.

"Беспокоит то, что в конфликте с Западом Россия может ворваться в коридор одновременно с востока и запада, оторвав прибалтийские страны Евросоюза от их союзников на юге. Это огромная уязвимость, потому что вторжение отрезало бы Литву, Латвию и Эстонию от остальной части НАТО. Несмотря на стратегические интересы стран Балтии, самое опасное в Сувалкском коридоре — его относительная неактуальность. Насколько готовы Вашингтон и НАТО рискнуть Армагеддоном из-за участка почти незаселенных сельскохозяйственных угодий, о существовании которых даже не подозревают немногие их граждане? Это именно тот крайний случай, который Путин очень хотел проверить", - пишут СМИ.

Литва уже давно просит у НАТО максимального усиления военного присутствия НАТО на своей территории. Но та же Германия пообещала перебросить в прибалтийскую республику несколько тысяч солдат и офицеров, пока отправила всего 50 человек. С Вильнюсом Берлин ведет себя, как с Киевом: обещать - не значит сделать. Эксперты фиксируют усталость немцев от противостояния с Россией, которое ведет к падению всей экономики некогда локомотива и финансового гиганта ЕС.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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