Россия готова помочь Афганистану после мощного землетрясения

Под завалами могут оставаться люди

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек, сообщают местные средства массовой информации. Пострадавших около полутора тысяч. От удара стихи разрушены сотни домов на востоке страны.

Вертолёты сейчас - главное средство спасения. После мощного землетрясения афганские дома стоят в руинах, дороги стёрты с лица земли. Доставка продуктов, медикаментов и эвакуация раненых возможны только по воздуху. Жители пострадавших районов буквально охотятся за каждой прилетающей машиной.

Развёрнута масштабная спасательная операция, но добраться до пострадавших провинций нелегко, объясняют власти. Землетрясение случилось на востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном - это отдаленные горные деревни.

Спрогнозировать точное количество жертв пока никто не берется. Информация постоянно обновляется. Уверенно утверждать сейчас можно только одно - погибших будет очень много.

Это землетрясение стало самым разрушительным для Афганистана за последние 20 лет. Толчки магнитудой свыше 6 баллов начались в ночь на среду, люди спали, поэтому стихия застала их врасплох.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, местные власти пообещали оказать семьям пострадавших материальную поддержку. Соболезнования жителям Афганистана выразил наш МИД. Там уже заверили: Москва готова оказать Кабулу всю необходимую помощь.

Оксана Коваленко, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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