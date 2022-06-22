Власти Великобритании объявили ЧП национального масштаба

В Лондоне выявлен вирус полиомиелита

Чрезвычайное положение национального масштаба объявили санитарные власти Великобритании. Причина – вирус полиомиелита, обнаруженный в лондонской канализации.

В заявлении, распространенном Агентством по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, отмечается, что следы второго серотипа дикого полиовируса были обнаружены на заводе по очистке сточных вод на востоке Лондона. Подчеркивается, что предприятие обслуживает районы с населением около 4 миллионов человек.

Днем ранее Агентство сообщило о резком росте числа заболевших оспой обезьян британцев. За неделю выявлено 219 новых случаев заражения вирусом, общее число увеличилось на 27% - до 793. Абсолютное большинство заболевших – мужчины, передает ТАСС.

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