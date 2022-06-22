Спутник США снимал Новошахтинский НПЗ перед атакой дронов

Ранее из космоса вели съемку острова Змеиный

Американские спутники вели съемку Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области незадолго до пожара на предприятии. Съемка со спутника Worldview-1 велась 19 июня, а 22 июня на заводе произошло ЧП. Руководство НПЗ подтвердило, что возгорание началось из-за двух дронов.

По данным РИА Новости, начиная с 24 февраля спутники Worldview-1 и Worldview-2 фотографировали район НПЗ трижды. Ранее они фотографировали остров Змеиный в Черном море – это было за несколько дней до попытки Украины овладеть островом. Снимали спутники США и район буровых платформ в Черном море за неделю до того, как по ним был нанесен удар.

Утром 22 июня стало известно о возгорании на площади 50 квадратных метров в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Пожар потушили спустя примерно полтора часа. Работу НПЗ пришлось приостановить для оценки ущерба – обломки беспилотников попали в оборудование.

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