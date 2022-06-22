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Союзные силы замкнули кольцо вокруг группировки ВСУ под Лисичанском

17:21
  • среда
  • 22 июня 2022

Пришла официальная информация с фронта

Украинские вооруженные формирования в населенных пунктах Горское и Золотое Луганской области оказались в полном окружении. Поступившую с фронта официальную информацию обнародовал представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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"Пришла официальная информация с фронта, подтверждающая, что группировка вооруженных формирований Украины, находящаяся в Горском и Золотом в полном окружении", - написал Марочко в Telegram.

Численность окруженной группировки представитель ЛНР не назвал. Однако Марочко добавил, что во время операции была ликвидирована группа иностранных наемников.

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