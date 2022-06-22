Мишустин снизил ставку по льготной ипотеке

Это поможет как гражданам, так и строительному сектору

Ставка по программе льготной ипотеки снижена с 9% до 7%. Постановление правительства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей", - заявил Мишустин на заседании кабмина.

Рассмотреть снижение ставки льготной ипотеки поручил правительству президент России Владимир Путин. Отмечается, что параметры программы и срок ее действия остались прежними. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях размер субсидируемого кредита составляет 12 миллионов рублей. В остальных российских регионах – 6 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

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