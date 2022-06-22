Путин подписал указ о выплате госдолга в рублях

Правительству поручено подобрать банки для работы по новой схеме

Выплаты по российскому внешнему долгу будут производиться в рублях. Указ о новом временном порядке обслуживания этих обязательств подписал президент России Владимир Путин.

В соответствии с документом, озаглавленным "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ", обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться выполненными, если оплата была совершена в рублях.

Глава государства дал соответствующее поручение правительству. Кабмин должен в течение десяти дней подобрать кредитные организации, которые будут обслуживать выплаты держателями российских евробондов по новой схеме, сообщается на сайте Кремля.

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