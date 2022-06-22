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Украинские военные продолжают обстреливать Донецк и его окрестности

22:17
  • среда
  • 22 июня 2022

Поврежден телецентр

Последние данные о ситуации в Донбассе. Украинские вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенных пунктов народных республик. Бьют боевики целенаправленно по жилым кварталам и гражданским объектам. Есть жертвы, том числе грудной ребенок, много пострадавших. В Донецке в результате атаки националистов поврежден телецентр, временно нарушено вещание. Тем временем российские военные атакуют исключительно инфраструктуру ВСУ.
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Люди убирают стекла и ставят на место выбитые рамы. Утро 22 июня в одном из домов на улице Щорса началось с обстрела.

Нацисты бьют по району регулярно. Татьяна уже перестала считать прилеты. Пока Бог миловал. Женщина отгородилась от окна диваном — спать приходится на полу. Рядом две ее собаки. Сегодня осколок пробил несколько стекол и застрял в подоконнике.

Еще один прилет на улице Артема. В обоих случаях в округе только жилые дома и гражданские объекты, так что ударить по ошибке украинские боевики не могли — намеренно обстреливали мирных жителей.

Такой урон на максимальной площади наносят снаряды от американских и французских гаубиц — ими украинские боевики бьют по Донецку и окрестностям. Жертвами обстрела в селе Ровнополь под Волновахой сегодня стали полугодовалый ребенок и его мать.

Силу взрыва можно оценить по глубоким выемкам на мраморе. Кое-где он даже пробит насквозь. И это при том, что место попадания было примерно в 10 метрах от здания. Судя по довольно глубокой воронке, сюда прилетел 155-миллиметровый натовский снаряд.

Сразу после выстрела западная гаубица уже сама становится мишенью для российских военных. Иностранное оружие и боеприпасы — приоритетная цель нашей артиллерии, высокоточных ракет и боевых самолетов. Су-35 вылетает на очередное задание.

Благодаря поддержке с воздуха и массированной артподготовке российские военные и бойцы республик Донбасса теснят противника на земле. Союзные войска начали обход Авдеевки с фланга — в том числе оттуда ВСУ бьют по жилым кварталам Донецка.

Завершено оперативное окружение украинских боевиков в Лисичанске. А при попытке прорыва из Золотого в ЛНР ликвидирована группа иностранных наемников.

Денис Большаков, "ТВ Центр".

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