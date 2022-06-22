Советская подлодка "Ленинский комсомол" покидает морской завод

Она займет место в музее

Кронштадтский морской завод завершил ремонт и восстановление корпуса первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". Филигранные работы шли почти полтора года и сегодня субмарину вывели из дока на большую воду. Подлодку готовят к вечной стоянке в Музеи морской славы. Но до этого предстоит ещё одна грандиозная операция.

У главного капитана Кронштадтского морского завода сложная задача: подводную лодку длиной больше 100 метров и шириной 8 нужно вытянуть из узкого ремонтного дока в акваторию Финского залива. Ширина канала - меньше 30 метров, рядом с лодкой помещается только один буксир.

Это родоначальник советского атомного флота, первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол". Над ее созданием трудились инженеры 35 советских институтов и 20 конструкторских бюро. 60 лет назад, в 1962-м году, она впервые в истории военно-морского флота страны совершила переход подо льдами Северного Ледовитого океана, достигла Северного полюса. В 1991-м была выведена из состава ВМФ. Ее должны были утилизировать, но правительственная Морская коллегия страны приняла решения - это будет музей!

В декабре прошлого года субмарина была доставлена с места базирования в Мурманской области на судоремонтный завод в Кронштадте. Здесь прошла косметический ремонт: заменили металлический корпус - к слову, это более тысячи квадратных метров, покрасили. Отсек с ядерным реактором с лодки сняли почти десять лет назад, заменив отсеком другого, неатомного корабля. Но всё проверили ещё раз.

"Прежде всего, нужно было вскрыть и разгерметизировать отсеки, провести газоанализ, контроль радиационного фона, поскольку долгое время лодка находилась на консервации. Проводили работы совместно с моряками Ленинградской военно-морской базы", - рассказал генеральный директор АО "Кронштадтский Морской завод" Анатолий Белоев.

Все работы проходили в сухом доке. За несколько дней до буксировки его начали наполнять водой, чтобы лодка снова оказалась на плаву. И вот заводской буксир подходит к субмарине на максимально близкое расстояние. Экипаж кидает трос - прочный волоконный канат, он обеспечит самое мягкое натяжение, чтобы лодка максимально плавно тронулась с места. Это кажется, что она суперустойчива на воде. Без собственных двигателей - это огромный металлический поплавок. Высотой более 12 метров.

Вся операция проходит, как в замедленном кино. Во время неё нельзя допускать никаких резких движений. Любой неосторожный манёвр - и лодка может накрениться.

Операция прошла идеально. Субмарину вывели из дока на большую воду без единой помарки. Ну а к месту вечной стоянки предстоит еще один, последний переход, почти 5 километров по улицам города на самоходных осях. Это будет ещё одна грандиозная операция.

Для исторического корабля уже построен огромный сухой док площадью почти 3 тысячи квадратных метров. Он находится в будущем музее истории военно-морского флота России "Остров фортов", который возводят здесь же, на берегу Финского залива. Там начнут работы по устройству экспозиционных залов внутри корпуса. Корабль-музей должен открыться в 2023 году.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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